شباب الأهلي والظفرة.. خطوة قبل التأهل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي ــ أبوظبي: أحمد عيسى

يستضيف شباب الأهلي في السادسة والربع من مساء اليوم الظفرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، بطموح الفوز وإضافة 3 نقاط جديدة على رصيده بهدف حسم التأهل المبكر إلى دور الثمانية للبطولة.



ويحتل شباب الأهلي، حامل اللقب، صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من التعادل مع العين 2-2، والفوز على الجزيرة 4-0، وعلى النصر 2-0، ويحتاج شباب الأهلي إلى الفوز اليوم، وتعادل خورفكان مع اتحاد كلباء في الجولة نفسها، ليحسم إحدى البطاقات الأربع للمجموعة، والمؤهلة إلى دور الثمانية بينما يحتل الظفرة المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين.



غيابات كثيرة



من جانبه، أكد الأرجنتيني رودولفو اروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، أن أهمية مباراة فريقه والظفرة، تتمثل في إعطاء الفرصة للاعبين الشباب، والذين لا يشاركون بصورة مستمرة مع الفريق، وتمنى أن يستفيد الجميع من هذه الفرص، وأن ينجح اللاعبون في حصد المزيد من النقاط.



وقال: «شباب الأهلي يعاني من غيابات كثيرة قبل لقاء الظفرة القوي، بسبب انضمام الكثير من اللاعبين إلى المنتخبات الإماراتية، إضافة إلى غياب اللاعبين عبد العزيز الكعبي ومحمد جمعة، بعد إيقافهما مباراة واحدة».



وأضاف: «حرصنا على تحضير اللاعبين بشكل جيد، ونحترم الظفرة كثيراً، ولكننا نسعى إلى تحقيق الفوز، وكل اللاعبين تدربوا بشكل جيد، باستثناء المصابين ماجد حسن ووليد حسين، واللاعبين مانع محمد ومحمد سبيل، واللذين لا يزالان في مرحلة الاستشفاء».



وأوضح: «نحرص على أداء كل المباريات بجدية، ونسعى لتحقيق الفوز في كل مبارياتنا، رغم وجود فريقنا في الصدارة برصيد 7 نقاط، ونحن نسعى إلى حصد المزيد من النقاط من مبارياتنا المقبلة».



بدوره وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، لقاء اليوم بالصعب، ذاكراً أن المواجهة تجمعه بأفضل فريق حالياً في الساحة من حيث الأداء، لكنه أكد في ذات الوقت مقدرة فريقه على تقديم مباراة جيدة وتحقيق التفوق على المنافس، ذاكراً انهم لن يذهبوا إلى ملعب شباب الأهلي لأجل الخسارة ولكن للتفوق عليه.



وأضاف رازوفيتش: نحترم المنافس كثيراً ونعلم مستواه وقوته وشخصياً أعتقد أنه الأفضل حاليا، لكننا سنعمل على إظهار كل مقدراتنا مع اللعب بكل قوة وعزيمة وإصرار، في كرة القدم عليك أن تحترم خصمك دائماً حتى وإن كان اقل منك مستوى في التصنيف لكي تتفوق عليه.



واعتبر رازوفيتش أن الناحية الإيجابية في فريقه خلال لقاء اليوم، جاهزية 26 لاعباً بدنياً وفنياً للقاء، ذاكراً انه يفقد فقط إبراهيم سعيد بسبب إصابة طفيفة لحقت به في التدريبات السابقة، وقال: لدينا خيارات جيدة من عناصر الخبرة والشباب وسنرى الأكثر جاهزية للدفع به في اللقاء.



ونفى رازوفيتش اعتماد فريقه على الأسلوب الدفاعي كطريقة لعب ثابتة في جميع المباريات، وقال إن لكل مباراة ظروفها الخاصة وأن طريقة اللعب تعتمد على المنافس وقوته وخطته، مشيراً إلى أنه يشرك 5 مدافعين في بعض المباريات وفي مواجهات أخرى يكتفي بوجود 3 مدافعين فقط، ذاكراً أن لكل فريق أسلوبه الخاص وان المهم عنده تحقيق النتائج الإيجابية في جميع المباريات.



ثقة

مروان فهد: الانتصارات هدفنا الدائم



أكد مروان فهد لاعب شباب الأهلي، على سعي فريقه إلى الفوز على الظفرة اليوم، لإضافة المزيد من النقاط إلى رصيد الفريق، والاقتراب خطوة من التأهل إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي، والذي يدافع فيه «فرسان دبي» عن لقبهم الذي توجوا به الموسم الماضي.



وقال: «فريقنا كبير وقادر على المنافسة في كل البطولات، وهدفنا الدائم، تحقيق الانتصارات في جميع المباريات التي نخوضها، والمنافسة بقوة على جميع البطولات لإسعاد جمهورنا الذي يتطلع دائماً إلى الألقاب».



وأضاف: «أشكر مدرب شباب الأهلي، على الثقة التي منحني إياها، وسأكون حريصاً على تقديم كل ما لدي لإثبات جدارتي باللعب مع الفريق الأول، ولأكون عند حسن ظن الجمهور ومن وثق في قدراتي». دبي - البيان الرياضي



تحدٍ

مسعود سليمان مع الظفرة للمرة الأولى



تشهد مباراة اليوم الظهور الأول للمدافع مسعود سليمان بشعار الظفرة بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في فترة الإعداد، وأكد سليمان جاهزيته التامة للقاء الذي اعتبره فرصة جيدة أمامه من أجل العودة القوية والدخول في أجواء المباريات.

وأبان سليمان أن الأجواء في الفريق ساعدته على تخطي فترة الإصابة الصعبة، مضيفاً أن الجميع وقف معه لتجاوز تلك اللحظات، مثنياً على اهتمام مجلس الإدارة به، وكذلك الجهازين الإداري والفني للفريق، إلى جانب الدعم المستمر من لاعبي الظفرة، حتى تمكن من تجاوز فترة الإصابة، معتبراً أن المواجهة اليوم مع فريق كبير هي فرصة لمساعدته أكثر في استعادة مستواه. أبوظبي - البيان الرياضي