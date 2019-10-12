العين يكسب النصر في الكأس

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله - محمد فضل - أحمد عيسى

رفع العين رصيده إلى 7 نقاط مشاركاً شباب الأهلي صدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم، بتغلبه أمس على النصر بنتيجة 3 - 1 باستاد هزاع بن زايد، فيما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط، وبادر العين بالتسجيل عن طريق جمال معروف «ق 14» وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للبرازيلي جلوبر ليما، لعرقلته محمد خلفان لاعب العين «ق 42» وأضاف كايو كانيدو الهدف الثاني للعين «ق 44»، وعزز جمال معروف تقدم العين بتسجيله الهدف الثاني له والثالث للعين بعد مجهود فردي ووضع الكرة في المرمى «ق 53»، وقبل أربع دقائق من نهاية اللقاء سجل البديل غابريل داسيلفا هدف النصر الوحيد «ق 84». وتعادل خورفكان وكلباء سلبياُ بملعب كلباء ضمن المجموعة نفسها، رفع خورفكان رصيده إلى 3 نقاط، ووضع كلباء أول نقطة في رصيده.



وتعادل بني ياس وضيفه عجمان 3-3، في مواجهة مثيرة بالمجموعة الثانية، ورفع «السماوي» رصيده إلى 5 نقاط و«البرتقالي» إلى 3 نقاط.تقدم عجمان بواسطة وليم اوسو من ركلة جزاء «ق 5»، ارتكبها فواز عوانة مع دومبيا، ليرد بعدها صاحب الأرض بثلاثية حملت توقيع باتوسي «ق 18»، وكوندي، الذي أحرز ثنائية «ق 30 و 62»، وقلص عجمان الفارق عن طريق البديل فاندر فيير«ق79» ، ثم أضاف محمد إبراهيم الثالث قبل 5 دقائق من نهاية المباراة. وتقام اليوم 3 مباريات ويلعب شباب الأهلي مع الظفرة والنصر مع حتا، والشارقة مع الوصل.