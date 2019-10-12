يحيى الغساني.. بصمة دولية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

احتفل يحيى الغساني لاعب المنتخب الأولمبي، ونادي الوحدة، بأول أهدافه الدولية على الإطلاق، ليبدأ «الأولمبي» أول طريق حصاد ثمار القرار التاريخي لصاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة أبناء المواطنات وحملة المراسيم والمواليد والمقيمين في المسابقات الرياضية الرسمية.

ووضع الغساني لاعب الوحدة بصمته الأولى، بتسجيل أول أهدافه الدولية في مرمى سنغافورة، في المواجهة الودية التي خاضها منتخبنا الأولمبي، أول من أمس، وانتهت بثلاثية نظيفة خلال معسكره الخارجي، ضمن استعدادات الأبيض الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند العام المقبل، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكتب الغساني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله على أول هدف لي مع المنتخب.. الأول في طريق المزيد، والقادم أفضل إن شاء الله».

والغساني أحد المواهب التي برزت بشكل لافت من الفئات الأربع، وانضم للوحدة بعد صدور القرار التاريخي، عقب عودته من تجربة قصيرة في فرنسا، ليجدد العنابي عقده بعد ذلك مع اللاعب حتى 2023، وخاض أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الأولمبي في مواجهة اليابان في الدورة الرباعية الودية، التي أقيمت نوفمبر العام الماضي.