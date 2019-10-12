«ستريبل الجزيرة» الضحية الرابعة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم إقالة الهولندي يورغن ستريبل، مدرب الفريق الأول لكرة القدم من دون تحديد بديل، وهو الضحية الرابعة في دورينا على مستوى المدربين بعد إقالة كل من البرازيلي كايو زاناردي «النصر»، والإيطالي فيفياني «اتحاد كلباء»، والهولندي موريس شتاين «الوحدة». وتشير متابعات «البيان الرياضي» إلى أن الهولندي مارسيل كايزر الأقرب لقيادة الفريق مرة أخرى حيث سبق له تولي مهمة تدريب «فخر أبوظبي» في الدور الأول للدوري الموسم الماضي محققاً نتائج جيدة.

وتأتي خطوة إقالة ستريبل لتصحيح مسار الفريق في الدوري حيث جاءت النتائج غير مرضية دفعت بالفريق إلى المركز السابع في دوري الخليج العربي بـ4 نقاط.