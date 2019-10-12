مصفوت و«الحصن» في صدارة «تمهيدي الكأس»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

فاز مصفوت على دبا الفجيرة 2 - 1 في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في مفاجأة كبيرة بالمجموعة الأولى فيما تعادل دبا الحصن مع العروبة 2- 2، والتعاون مع الذيد 1 - 1، بالمجموعة نفسها وبهذه النتائج تقاسم مصفوت و«الحصن» صدارة المجموعة بالنقطة السابعة مع تفوق دبا الحصن بفارق الأهداف، سجل ثنائية مصفوت في مرمى دبا حمد علي وحبيب يوسف، ولدبا الفجيرة نيكولاس. وفي مباراة دبا الحصن والعروبة، سجل للأول سانتاجو ودهليو، وللثاني تايلون ولوسيانو.