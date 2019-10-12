مروان بن غليطة: فوز مهم ولاعبونا لديهم الأفضل

المصدر: دبي - العوضي النمر

عبر مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سعادته بتحقيق الأبيض الفوز على منتخب إندونيسيا بخمسة أهداف دون مقابل، واعتلاء صدارة المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا لكرة القدم 2023، وقال إن الفوز مهم قبل مواجهة تايلاند في بانكوك اللقاء المقبل، والذي يعتبر من أقوى المباريات ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا بأنهم على قدر الثقة والمسؤولية.

رهبة البداية

وعن سبب تواضع مستوى المنتخب خلال الشوط الأول من زمن مباراة الفريق أمام إندونيسيا، يقول رئيس اتحاد الكرة: لا شك أن إقامة المباراة على أرض الفريق للمرة الأولى في التصفيات ومواجهة الجماهير للمرة الأولى بعد انتهاء كأس آسيا، ووجود رغبة قوية في تحقيق الفوز، جعل هناك رهبة لدى البعض واستعجالاً في إنهاء الهجمات، ولكن كانت السيطرة للفريق ولعل الهدف الأول الذي سجله المنتخب قبل نهاية الشوط الأول منح اللاعبين ثقة إضافية وأزال عنهم الضغوط، مما مكنهم من تقديم مستوى طيب خلال الشوط الثاني، ونبارك للوطن قيادة وشعباً على تحقيق الفوز.

صدارة المجموعة

وأضاف مروان بن غليطة قائلاً: اعتلاء صدارة المجموعة السابعة يزيد من حماس اللاعبين ورغبتهم في مواصلة تحقيق الفوز خلال لقاء تايلاند المقبل والوصول إلى النقطة التاسعة، وبالتالي المحافظة على صدارة المجموعة، صحيح منتخب تايلاند يملك أفضلية الراحة بعدم لعبه خلال تلك الجولة، ومع ذلك ثقتنا كبيرة في لاعبينا على الرغم من التخوف من وجود بعض الإصابات، بأنهم قادرون على الظهور المتميز والخروج بنتيجة إيجابية.

الملاعب الشمالية

وعن إقامة بعض مباريات المنتخب المقبلة في المناطق الشمالية، يقول رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة: «الحمد لله الإمارات تملك مجموعة من الملاعب المتميزة في كل أنحاء الدولة، وملاعبنا في كل مدن الدولة جاهزة وحينما نحدد الملعب الذي تقام عليه مباريات المنتخب تكون هناك العديد من الأمور التي تحكم البرمجة والاختيار».

حضور الجماهير

وعبر مروان بن غليطة عن شكره للجماهير التي حرصت على حضور المباراة ودعم وتشجيع اللاعبين، ولكنه عاد ليقول إن: تواجد 6 آلاف مشجع لا يرضي طموحنا وتطلعاتنا، خاصة بعد أن وفرنا كل شيء لراحة الجماهير وكنا نأمل أن يفوق العدد 10 آلاف متفرج، وإن شاء الله يتحقق ذلك خلال اللقاءات المقبلة.