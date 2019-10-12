مبخوت: لا أهتمّ بتحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد علي مبخوت هداف المنتخب ونادي الجزيرة أنه لا يعرف عدد الأهداف التي سجلها لمنتخبنا الوطني طوال مسيرته، وأنه غير منشغل بذلك بقدر انشغاله بالمساهمة في تحقيق المزيد من الانتصارات للأبيض، مشيرا إلى أنه لا يسعى لتحطيم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف أو تحقيق رقم شخصي، لأن كرة القدم لعبة جماعية، وأضاف: في كل مرة أسمع أنني قريب من تحطيم الرقم القياسي الذي يملكه عدنان الطلياني ولكني لا أعرف عدد الأهداف التي سجلتها، البعض يقول 55 أو 56، في الحقيقة لا أهتم بذلك، المهم فوز المنتخب.

وصرح مبخوت أن منتخبنا الوطني يضم مجموعة متميزة من العناصر الشابة يحتاجون إلى كسب المزيد من الخبرة وقوة الشخصية، بمزيد من المباريات.

المشوار طويل

وأوضح مبخوت أن المشوار مازال طويلا، وأن الانتصارات في البداية لا معنى لها دون استمرارية.

وحول لعب منتخبنا أول مباراة رسمية على استاد آل مكتوم، قال: إنه ملعب رائع، أرضيته ممتازة والجمهور قريب منا، وشكله تحفة معمارية.