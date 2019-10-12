خالد عيسى: أداء الفريق متصاعد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح خالد عيسى حارس مرمى منتخبنا الوطني، أن أداء الأبيض في تصاعد مستمرّ، وقال: لن أقول أن أداءنا كان ممتازا أمام إندونيسيا أو أقل، ولكن أفضل من المباراة السابقة وهو في تصاعد مستمر، ويجب أن نتفهم ذلك لأن 60% من التشكلية تغيرت ومنتخبنا أصبح يضم جيلاً جديداً من اللاعبين الصغار، لذا نحتاج للتكاتف أكثر.

وأكد خالد عيسى أن العناصر الشابة التي دفع بها المدرب الهولندي مارفيك في التشكيلة الأساسية منذ الجولة الأولى للتصفيات بدأت تكتسب الخبرة وتظهر من مباراة لأخرى المزيد من التجانس، مشيرا إلى أنه واحد من اللاعبين الذين يشعرون بمسؤولية أكبر تجاههم لمساعدتهم على الـتأقلم سريعا. وأوضح خالد عيسى أن دخول عموري أضاف حيوية على أداء منتخبنا الذي افتقده في الفترة السابقة، مشيراً إلى أنه يشكل إضافة ليس للمنتخب بل لأي فريق يلعب له.