إسماعيل مطر يدعم الأبيض من المدرجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواجد الأسطورة إسماعيل مطر لاعب الوحدة ومنتخبنا سابقاً في مدرجات استاد آل مكتوم خلال مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأندونيسي، وكان إلى جانبه خميس إسماعيل لاعب الوصل، واختار اللاعبان الجلوس بعيداً عن المنصة الرئيسية ووسط الجماهير.

وقال إسماعيل مطر إنه يدعم الأبيض سواء كان لاعباً في صفوفه أو مشجعاً بين الجماهير، وقال: لقد كنت في صفوف المشجعين زمن جيل عدنان الطلياني وزهير بخيت قبل أن أصبح لاعباً والآن تركنا المجال لغيرنا من اللاعبين الشباب الذين أتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا أفضل منا وأقول لهم إن خدمة الوطن فوق كل شيء، عليهم أن يستغلوا هذه الفرصة لإثبات قدراتهم.