إسماعيل راشد: مكاسب عدة للمنتخب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني، أن الأبيض خرج بمكاسب متعددة من مباراة إندونيسيا، أولها الأداء التصاعدي وتجانس العناصر الشابة التي دفع بها المدرب الهولندي مارفيك، وثانيا العودة القوية لعمر عبد الرحمن، وثالثا تسجيل خمسة أهداف، ورابعا استمرار علي مبخوت في التسجيل، وخامسا الاستقرار على التشكيلة، وقال: نحن سعداء بأداء المنتخب وبتعدد الخيارات للمدرب، حيث يوجد لاعب بديل في كل مركز، وأعتقد أن النتيجة محفزة قبل مواجهة تايلاند في الجولة الثالثة.

وأوضح راشد أن إصابة علي سالمين بسيطة وهي عبارة عن شد عضلي في الرجل وسيكون من أهم العناصر التي يعول عليها منتخبنا في الفترة المقبلة.