حسن سهيل: اللاعبون منسجمون مع فكر المدرب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرح حسن سهيل مشرف منتخبنا الوطني، أن أداء الأبيض يتطور من مباراة إلى أخرى وأن الفوز بخماسية على المنتخب الإندونيسي يعكس ذلك، مشيرا إلى أن منتخبنا حقق خطوة جيدة ولكن المشوار مازال طويلا، وأن مواجهة تايلاند في الجولة المقبلة تعتبر مباراة قمة والفوز فيها سيؤكد أن الفريق في تحسن مستمر ويعزز حظوظنا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وقال: أعتقد أن تطور الأداء يعكس تقبل اللاعبين لفكر المدرب مارفيك وانسجامهم معه، ونحن كجهاز فني راضون على هذا العمل. وأكد حسن سهيل أن مواجهة المنتخب التايلاندي على أرضه ستكون اختبارا صعبا للأبيض لعدة اعتبارات من بينها أن تايلاند تعدّ أحد أبرز المنتخبات في المجموعة المراهنة على التأهل.