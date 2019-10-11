العين يواصل نتائجه القوية ويكسب النصر بثلاثية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تابع العين نتائجه الإيجابية في مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه النصر 3-1 على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الرابعة، ورفع العين رصيده إلى (7 نقاط) متساويا مع شباب الأهلي متصدر المجموعة الأولى، وتجمد رصيد النصر في (4 نقاط) .

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب منذ البداية، وكانت نواياهم واضحة في هز الشباك ليضغطوا بقوة قبل أن تثمر جهودهم عن الهدف الأول الذي سجله جمال معروف (ق 14) بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله المهاجم البرازيلي العائد من الإصابة كايو كانيدو.

وتضاعفت متاعب النصر بطرد مدافعه البرازيلي جلوبر ليما، بعد عرقلته للاعب العين محمد خلفان، على مشارف منطقة الجزاء (ق 42)، وبعدها بدقيقتين أضاف كايو كانيدو، الهدف الثاني للعين بضربة رأسية رائعة (ق 44).

وفي الشوط الثاني تابع العين سيطرته على مجريات اللعب ليضيف المهاجم المتألق جمال معروف، الهدف الثاني له والثالث للعين، بعد مجهود فردي رائع راوغ خلاله أكثر من مدافع نصراوي قبل أن يضع الكرة في المرمى (ق 53)، وقبل أربع دقائق من نهاية اللقاء، قلص البديل النصراوي غابرييل داسيلفا الفارق بتسجيله هدف فريقه الوحيد لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.