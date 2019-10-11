تعادل سلبي بين خورفكان وكلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

خيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان وكلباء والتي أقيمت اليوم بملعب كلباء ضمن المجموعة الأولى من مسابقة كأس الخليج العربي.

وفشل لاعبو الفريقين في هز الشباك التي ظلت عصيه طوال الـ90 دقيقة و صد قائم خورفكان رأسية أحمد عامر ق 38 وفي المقابل اضاع محترف الخور البرازيلي بسمارك أكثر من فرصة خلال الشوط الأول

ومع انطلاقة شوط المدربين طالب لاعبو خورفكان بركلة جزاء بعد تعثر بسمارك داخل المنطقة المحرمة لكن حكم المباراة عبد الله ناجي طالب باستمرار اللعب.

ورد قائم كلباء تسديدة محمد مال الله وركنية بسمارك في اخر دقائق المباراة والتي انتهت على وقع التعادل السلبي ليرفع خورفكان رصيده إلى 3 نقاط ويضع كلباء أول نقطه في رصيده.