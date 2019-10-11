السماوي والبرتقالي ..حبايب للمرة الثانية

المصدر: بني ياس - أحمد عيسى



تعادل بني ياس وضيفه عجمان 3-3 مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، بعد مواجهة مثيرة شهدت شداً وجذباً بين الطرفين في هز الشباك.

ويرفع السماوي رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات و البرتقالي إلى 3 نقاط من مجموع 4 مباريات ، ليكون هذا التعادل الثاني بين الفريقين بعد أن أرتضيا ذات النتيجة في افتتاح دوري الخليج العربي مؤخرا.

تقدم عجمان مبكراً بواسطة وليم اوسو من ركلة جزاء في الدقيقة 16 ، أرتكبها فواز عوانة مع لاعب الوسط دومبيا ، ليرد بعدها صاحب الأرض بثلاثية حملت توقيع اياندا باتوسي ق 16 والهداف الخطير بيدرو كوندي الذي أحرز ثنائية " 30 و 62"، ليقلص بعدها البرتقالي الفارق عن طريق البديل فاندر فاييرا بأضافة الهدف الثاني في الدقيقة 79.

واشعل هدف فاندر المواجهة بين الطرفين ، خاصة من عجمان الذي أجتهد من أجل إدراك التعادل ما أضطر السماوي إلى التراجع للمنطقة الدفاعية بهدف المحافظة على تقدمه لكنه لم ينجح في مهمته بعد ان تمكن محمد إبراهيم من إدراك التعادل للبرتغالي قبل 5 دقائق من نهاية الزمن الرسمي ، ليحاول بعدها كل فريق حسم اللقاء لمصلحته دون جدوى حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي في مباراة شهدها 565 شخصا.