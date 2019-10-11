أكاديمية جديدة لـ«الملكي» بالإمارات

المصدر: الفجيرة- وام

افتتح، أمس، في الفجيرة فرع لأكاديمية ريال مدريد لكرة القدم في الإمارات، وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها مدرسة ديار الدولية الخاصة بالفجيرة، مع الأكاديمية بهدف استقطاب المواهب الطلابية وتنمية واكتشاف مهاراتهم الرياضية، وإكسابهم مهارة التواصل وتكوين الفرق والتعاون لتنشئة جيل رياضي متثقف ومحترف قادر على التأهل للبطولات.

افتتح الأكاديمية، الشيخ سلطان بن صالح الشرقي نائب رئيس مجموعة الفجيرة الوطنية رئيس شركة الفجيرة الوطنية للإعلان، بحضور عدد من أولياء الأمور والطلبة. وأوضح إريك ستيبلج مدير أكاديمية ريال مدريد بالفجيرة أن الهدف من افتتاح الأكاديمية تدريب أكبر عدد من الطلبة، وتثقيفهم رياضياً، وتحسين أدائهم، واستقطاب الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 18 سنة.