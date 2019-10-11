مارفيك: راضٍ عما تحقق وسعيد بالتزام اللاعبين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الهولندي فان بيرت مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول، عن سعادته بالفوز الكبير بخمسة أهداف نظيفة على منتخب إندونيسيا، وصدارة المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا لكرة القدم 2023.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «لدينا فريق جديد بنسبة 50 %، ونجحنا في تحقيق الفوز في مباراتنا الثانية في التصفيات، وأنا راضٍ تماماً عما تحقق الآن، وأشياء كثيرة مما توقعتها من اللاعبين نفذوها في أرضية الملعب، كان ينقصنا القرار في الثلث الأخير خلال الشوط الأول».

وعن الفارق الذي صنعه عمر عبد الرحمن «عموري» وأحمد خليل، بعد مشاركتهما في الشوط الثاني، أضاف: «مباراة تايلاند ستكون مختلفة، وأنا راضٍ عن جميع اللاعبين بشكل عام، بما فيهم هذان اللاعبان، وبدأنا الإعداد من الآن لمباراة تايلاند، وراضٍ عن تلك التحضيرات».

وأوضح: «لدينا لاعبون صغار السن، وأرضية مباراتنا مع ماليزيا كانت سيئة وصعّبت من أدائهم، وعلينا اللعب تحت أي ظروف، وتحسين المستوى باستمرار، وأنا بصفة عامة سعيد بما يقدمه المنتخب حتى الآن، وسعيد بكل اللاعبين الدوليين، بما فيهم علي مبخوت وأحمد خليل، وكل اللاعبين لدي مهمين للفريق، وحتى في الشق الدفاعي، قدم اللاعبون كل الأدوار المطلوبة منهم داخل أرض الملعب، وهناك التزام واضح من الجميع بالمهام المطلوبة». واختتم المدرب الهولندي، قائلاً: «أعتقد أن اللاعبين الشباب يحتاجون مثل تلك المباريات لإبراز ما لديهم من إمكانيات، وهذا يضعني بحيرة ضرورة منح الفرصة للشباب، وفي الوقت نفسه السعي إلى تحقيق الانتصارات».