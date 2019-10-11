الأبيض «خمسة وخميسة»

المصدر: دبي - العوضي النمر

رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط بالفوز على إندونيسيا بخماسية دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس، على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، في ثاني جولات الفريق بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وتصدر الفريق قمة المجموعة السابعة بعد أن توقف رصيد تايلاند عند 4 نقاط، سجل للأبيض إبراهيم خليل في الدقيقة 41، وعلي مبخوت ثلاثية في الدقيقة 51، و63 من ركلة جزاء و72، وسجل البديل طارق أحمد الهدف الخامس في الدقيقة 92.

وحطم مبخوت بثلاثيته الرقم القياسي للأسطورة عدنان الطلياني، حيث رفع رصيده إلى 54 هدفاً مقابل 53 للطلياني.

بداية

وجاء الشوط الأول دون المستوى، مع تكتل المنتخب الإندونيسي الدفاعي، وعدم التركيز من لاعبي منتخبنا. وقبل نهاية الشوط الأول بدأ الارتباك يظهر على لاعبي إندونيسيا، لينجح الأبيض فيالدقيقة 41 في تسجيل التقدم عن طريق خليل إبراهيم من تمريرة علي صالح، التي ارتدت من الحارس لتجد خليل مسجلاً هدف التقدم.

هدف مبخوت

مع بداية الشوط الثاني كثف الأبيض من هجومه، ومن تمريرة بين خليل إبراهيم النشيط وعلي مبخوت سدد الأخير مسجلاً الهدف الثاني بعد 51 دقيقة.

ومع الاطمئنان للنتيجة بشكل جزئي أجرى مدرب منتخبنا مارفيك تغيراً بمشاركة عموري بدلاً عن خليل إبراهيم، وبالفعل تحسن أداء الأبيض كثيراً.

مبخوت ثاني وثالث

وشهدت الدقيقة 62 تسجيل الأبيض للهدف الثالث من ركلة جزاء سددها علي مبخوت، الذي أضاف الهدف الرابع بعده بـ10 دقائق.

وأخيراً في الدقيقة 92 سجل البديل طارق أحمد الهدف الخامس للأبيض.

وتقام الجولة الرابعة للتصفيات «الثالثة لمنتخبنا» الثلاثاء المقبل، حيث يحل الأبيض ضيفاً على تايلاند، ويلعب إندونيسيا مع فيتنام الذي فاز أمس على ماليزيا 1-0.

منتخبنا يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة السابعة

مبخوت يتألق ويسجّل ثلاثية تاريخية ويحطم رقم الطلياني

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