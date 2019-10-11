الأردن والكويت «حبايب»

المصدر: عمان - أ ف ب

اكتفى المنتخب الأردني وضيفه الكويتي بالتعادل السلبي في مباراتهما، أمس، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.

وتتصدر أستراليا الترتيب برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين عن الكويت (أربع نقاط من ثلاث مباريات)، والأردن (4 من مباراتين)، ونيبال (3 نقاط من ثلاث مباريات)، وتايوان (صفر من مباراتين).

وتمكن المنتخب الكويتي من انتزاع نقطة التعادل في مباراته الأولى بقيادة المدرب ثامر عناد الذي خلف الكرواتي روميو يوزاك المقال من منصبه بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الكويت أمام أستراليا في الجولة الثانية.