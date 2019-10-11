سوريا تشارك الصين صدارة المجموعة الأولى

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

فاز المنتخب السوري على نظيره منتخب جزر المالديف 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

أحرز هدفي المنتخب السوري: المتألق عمر السومة في الدقيقتين «26، 61»، وأحرز للمالديف علي أشفق في الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، اكتسح المنتخب الصيني ضيفه غوام بنتيجة 7 - 0، وتشارك منتخبا الصين وسوريا في رصيد 6 نقاط، ويحسم فارق الأهداف المركز الأول لصالح «التنين».

وبالعودة لمباراة سوريا وجزر المالديف، فإن عمر السومة كان نجم اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة 26 عبر قذيفة صاروخية من ركلة حرة مباشرة، فيما فشل منتخب جزر المالديف من الاقتراب من شباك المنتخب السوري في الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني محاولات من منتخب المالديف لإدراك التعادل، لكن عمر السومة وسع الفارق بتسجيل الهدف الثاني من كرة عالية، ارتقى لها مسكنها رأسية الشباك في الدقيقة 61.

ونال مدافع المنتخب السوري أحمد الصالح، البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف مع أحد مهاجمي منتخب المالديف في الدقيقة 65، ليكمل المنتخب السوري المباراة بعشرة لاعبين.

وكثف منتخب جزر المالديف ضغوطه لتقليص الفارق، ونجح في الدقيقة 70 في تسجيل الهدف الوحيد عن طريق علي أشفق، كما تعرض عمر خربين للإصابة، وغادر أرضية الملعب.