بني ياس وعجمان.. تأكيد الجدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ عجمان - ياسر قاسم

يستقبل فريق بني ياس ضيفه فريق عجمان عند السادسة والربع مساء اليوم على ملعب استاد نادي بني ياس بالشامخة ضمن الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتأكيد جدارته بعد النتائج الجيدة الأخيرة لهما في الدوري خلال الجولات الثلاث الماضية التي شهدت تعادل الفريقين معاً في مباراة الافتتاح بنتيجة 2-2 ما يؤكد توازن ميزان القوة.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية وثقة كبيرة على خلفية فوز بني ياس على الوحدة 4-3 وفوز عجمان بعشرة لاعبين على الوصل في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، الأمر الذي يشعل حماس اللقاء من الفريقين لمواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط في بطولة مختلفة. ويضع بني ياس في رصيده قبل لقاء اليوم 4 نقاط من مباراتين في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ويمتلك عجمان نقطتين من 3 مباريات في الترتيب قبل الأخير ليكون دافعه اكبر في الفوز حتى يتمكن من المنافسة على نيل بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة.

جاهزية

من جانبه، أكد الألماني شايفر مدرب بني ياس جاهزية فريقه للقاء، موضحاً انهم يعملون على تقديم مستوى جيد وكسب النقاط، مشيراً إلى أن الفوز يتطلب جهداً كبيراً من لاعبيه لأن المنافس، حسب قوله، فريق قوي ولديه عناصر جيدة ويقدم مردوداً رائعاً في الفترة الحالية. كما عبر شايفر عن فخره بتواجد 5 من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن ذلك يعتبر دليلاً على نجاح اللاعبين ونهج النادي في الاعتماد على العناصر الشابة، وقال: نواجه نقصاً كبيراً لكننا سنستفيد من لاعبي فريق 21 لتعويض النقص الذي نعاني منه. كما شدد مدرب السماوي على ضرورة بذل الجهد في المباراة لتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع دائماً إلى حصد النقاط الثلاث في كل المباريات.

صراع

بدوره، أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن مباراة اليوم تأخذ أهميتها من واقع صراع التأهل حيث يصعد 4 فرق فقط، مشيراً إلى أن طموحات فريقه التأهل ضمن الفرق الأربعة، وقال الرمادي: التغييرات في التشكيلة أمر واجب وجميع اللاعبين جاهزون بما فيهم الذين لم يشاركوا في مباريات الدوري، موضحاً أن العناصر الشابة التي ستشارك في مباراة اليوم، سبق لهم المشاركة في مباريات الكأس في بداية الموسم، مشيراً إلى أن المواجهة قوية مع منافس جيد، كما أكد على أن الضغوط على الفريقين أقل من المواجهة التي جمعتهما في الدوري وانتهت بالتعادل 1-1، من واقع توفر الفرص في التأهل بكأس الخليج العربي، زيادة على اختلاف تشكيل الفريقين نوعاً ما في مباراة اليوم عن التشكيل الذي خاض مباراة الدوري، موضحاً أن الطقس أفضل كثيراً مما كان في المباراة السابقة.