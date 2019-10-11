خورفكان وكلباء.. البحث عن 3 نقاط

المصدر: خورفكان -محمد فضل

يشهد ملعب اتحاد كلباء في السادسة والربع مساء لقاء يمثل ديربي الساحل الشرقي الذي يجمع خورفكان بكلباء وذلك في افتتاحية مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة كأس الخليج العربي لحساب المجموعة الأولى، ويسعى الفريقان إلى مداواة جراحهما بعد توالي مسلسل الهزائم الذي اعترى مسيرتهما منذ بداية الموسم الكروي الحالي، ويدخل خورفكان المواجهة وفي رصيده نقطتان جمعهما بالتعادل سلباً أمام النصر والظفرة فيما خسر مباراته الأولى على يد الجزيرة بثلاثية ولذلك فإن الفريق يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم في المسابقات الكبرى سواء الدوري أو الكأس، أما اتحاد كلباء فحاله يغني عن سؤاله هذا الموسم بعد أن خسر حتى الآن 5 مباريات ثلاث في الدوري واثنتان في الكأس أمام كل من النصر والظفرة ويقبع في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

تدريبات

من جانبه وصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان مواجهة كلباء بالمهمة وسأحاول إقحام سبعة لاعبين لم يحصلوا على فرصة الظهور في المباريات الماضية، وأقر كاميلي بالتأثير الذي يحدث للاعبين جراء عدم خوض تدريبات إعدادية على ملعب كلباء الذي يستضيف مباريات الفريق في النصف الأول للموسم الحالي، كما يمتد هذا الأمر إلى مستوى الجماهير التي يجب أن تساند اللاعبين، وقال في الوقت نفسه إنه لا يخشى أي نتيجة سلبية واضعاً ثقته في قدرات جميع اللاعبين.

وأشار كاميلي إلى أن الفريق لم يكن سيئاً في المباراة الماضية أمام الفجيرة في الدوري مقارنة بالمحصلة الإيجابية التي يمكن قياسها من خلال الركلات الركنية والمحاولات الهجومية، موضحاً أن الفريق عانى كثيراً من أخطاء «الصافرة» و «الفار» رغم أنه لا يميل إلى الكلام عن الأداء التحكيمي، وأوضح أن اللاعب الأوزبكي تيمور خاجا كان في أفضل ردة فعل أمام الفجيرة بعد وقت قصير من انضمامه إلى صفوف الفريق بالرغبة في تقديم الإضافة القوية للفريق في الموسم الحالي.

فرصة

بدوره أكد فراس الجباس مدرب كلباء بأن مباراة اليوم تعتبر فرصة للدفع بالبدلاء ومواليد 97 خصوصاً وأن لوائح مسابقة كأس الخليج العربي، تحتم عليهم مشاركة 3 لاعبين من هذه الفئة وبالتالي ستكون الفرصة مواتية لهم ولبقية اللاعبين لإظهار إمكاناتهم وإثبات وجودهم داخل الملعب وأحقيتهم في التواجد ضمن التشكيل الأساسي، منوهاً إلى أن تشكيلة فريقه ستشهد غياب 5 أعمدة رئيسية بسبب مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم بقيادة جوجاك ومالابا والبخيت كذلك ثنائي المنتخب الأولمبي ماجد المحرزي وحمدان ناصر.