العين والنصر.. فك الارتباط

المصدر: العين- طلحة عبد الله ــ دبي-عدنان الغربي

يستضيف العين نظيره النصر في الساعة 8.45 من مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة تعتبر بمثابة فك ارتباط بينهما، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ 4 نقاط لكل منهما، غير أن العين يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الرابع، وسبق لكل فريق أن خاض مباراتين في المسابقة، حيث تعادل العين مع شباب الأهلي في المباراة الأولى بهدفين لكل، وفاز في الثانية على الجزيرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز النصر على اتحاد كلباء بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل في الثانية سلبياً مع خورفكان، وأنهى الفريقان استعداداتهما الميدانية، وباتا في كامل جاهزيتهما للمواجهة، حيث يسعى كل فريق للوصول للنقطة السابعة، والصعود إلى صدارة المجموعة، التي يتزعمها شباب الأهلي بـ 7 نقاط، مع الوضع في الاعتبار أن الأخير خاض ثلاث مباريات.

عودة

من جانبه، أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، عودة كل من البرازيلي كايو كانيدو، والمدافعين محمد أحمد، ومحمد فايز في مباراة الليلة أمام النصر، خاصة أن محمد أحمد أظهر تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وهو جاهز للعب، كما وضح من خلال مشاركته في التدريبات الأخيرة، كما عاد البرازيلي كايو كانيدو، بعد غياب امتد ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة، أما بالنسبة للاعب محمد فايز، فقد شارك خلال الحصص التدريبية الأخيرة بعد غياب استمر لفترة طويلة.

وواصل: سنخوض المباراة بصفوف غير مكتملة، بسبب غياب 6 لاعبين في المنتخبات الوطنية، فضلاً عن إصابة آخرين، وهذه فرصة جيدة للشباب، لتأكيد جدارتهم بالظهور المشرف، ولكننا جاهزون فنياً وبدنياً بعد التحضيرات الناجحة بالأيام السابقة، والتي عمدنا خلالها إلى تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، والتي خسرها الفريق رغم أفضليته، وأوضح أن النصر الذي سيواجهه العين اليوم، فريق متميز، ويضم في صفوفه عدداً من اللاعبين أصحاب الإمكانات والمهارات، ولذلك، فيتوقع أن تكون المواجهة صعبة.

فرصة

من جهته، أكد الهولندي يان فيرسلاين مدرب النصر، أن كأس الخليج العربي، فرصة مهمة لالتقاط الأنفاس، ومنح الفرصة للاعبين الشباب للظهور في تشكيلة الفريق، لكسب المزيد من الخبرة، وأنه مطالب بإيجاد التوليفة المناسبة، وتحقيق النتيجة المطلوبة في الوقت نفسه، وقال: نحتاج هذه المباراة لترجمة العمل الذي قمنا به خلال الأسبوعين الماضيين، والوقوف على جاهزية بعض اللاعبين، والعودة إلى سكة الانتصارات.

وأوضح المدرب الهولندي أن العين فريق ممتاز وقوي، ويضم لاعبين جيدين، مواطنين وأجانب، ويتوقع مباراة مثيرة من الجانبين، معرباً في الوقت نفسه من استغرابه من برمجة معسكر المنتخب الأولمبي في هذه الفترة، بالتزامن مع إقامة الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، التي تعدّ فرصة مهمة لهم للمشاركة مع أنديتهم كأساسيين، لأن معظمهم لا يشاركون باستمرار في مباريات الدوري، وقال: بإمكان لاعبي المنتخب الأولمبي، الحصول على فرصة للعب مع أنديتهم في مسابقة كأس الخليج العربي، بفضل اللوائح التي تفرض مشاركة عدد محدد من اللاعبين الصاعدين، لماذا نحرمهم منذ ذلك؟.

وصرح فيرسلاين أنه رغم حالة الاستياء من النتائج السلبية في الفترة الماضية، إلا أنه يحاول النظر إلى النصف الملآن من الكأس، والبناء على بعض النقاط الإيجابية التي خرج بها من المباريات، مثل قدرة الفريق على الاستحواذ على الكرة، وخلق الفرص، ثم البحث عن أسباب عدم تحقيق النتيجة المطلوبة.

رأي

جمال معروف: نتائج النصر لن تخدعنا

شدد جمال معروف، مهاجم نادي العين، على أهمية وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم أمام النصر مع الاحترام للمنافس، وقال إنهم عازمون على المنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة التالية من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وأوضح أن نتائج النصر في الدوري لن تخدعهم، فهو فريق كبير وقوي وقادر على العودة في أي وقت، كما أن حوافز الفرق غالباً ما تكون أكبر عندما يواجهون العين، موضحاً، أن العين طوى صفحة الخسارة الأخيرة أمام الشارقة بالدوري وأصبح تركيزه منصباً على مواجهة الليلة، لافتاً إلى أنه نشأ في نادي النصر ولكنه اليوم لاعب يدافع عن شعار العين ولن يدخر جهداً في تقديم أفضل ما لديه من أجل مساعدته في تحقيق الفوز مع الاحترام للعميد وجماهيره.العين - البيان الرياضي

مسؤولية

هزاع سالم: نتطلّع إلى المستقبل

صرّح هـزاع سالم لاعب النصر، أن النتائج الأخيرة لا تليق بفريقه، وأنه وكل اللاعبين يشعرون بمسؤولية أكبر لتحقيق ردة فعل إيجابية، عندما يلتقون العين اليوم، لحساب الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي، وقال: النتائج السلبية لا تليق بالنصر، علينا أن نأخذ الأشياء الإيجابية ونبني عليها، ونتطلع إلى المستقبل، ونحاول أن نجتهد أكثر للظهور بصورة طيبة، تعكس مستوانا الحقيقي في المباريات المقبلة. كما أكد على أن مباراة العين جاءت في وقتها، للظهور بأداء أفضل، والتأكيد أن النتائج السلبية التي تعرض لها فريقه مجرد عثرة، مشيراً إلى أن اللاعبين يشعرون بالاستياء من هذه النتائج. وأوضح لاعب النصر، أن فريقه على أتم الاستعداد لتحقيق الفوز، الذي سيكون الخيار الوحيد في هذه المباراة.دبي- البيان الرياضي