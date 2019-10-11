ريجيكامب يكشف سر غياب خواكين

المصدر: دبي - خالد المهيري

أثار غياب المهاجم الأرجنتيني خواكين بيريز عن مباريات فريق الوصل منذ بداية الموسم عدداً من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية لعدم مشاركة اللاعب رغم تألقه مع «الإمبراطور» في المعسكر التحضيري لنادي الوصل الصيف الماضي.

وأكد الروماني ريجيكامب خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الوصل مع الشارقة المقررة غداً بكأس الخليج العربي، أن اللاعب يعاني من إصابة غريبة تسمى «العصب العضلي»، وقال: نسعى لحل هذه المشكلة، واللاعب لم يتمرن مع الفريق مدة 5 أسابيع ونأمل عودته إلى التدريبات خلال الأسبوع الحالي على أن يشارك مع الفريق الرديف حتى يعود إلى أجواء اللعب قبل المشاركة مع الفريق الأول.