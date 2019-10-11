شتاين الضحية الثالثة في دورينا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بات الهولندي موريس شتاين الضحية الثالثة رسمياً في دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم بعد إقالته من تدريب «العنابي»عقب 3 جولات، في سابقة تعد الأولى في دورينا بإقالة 3 مدربين بعد أول ثلاث جولات من الدوري، ولحق شتاين بكل من الإيطالي فيفياني مدرب اتحاد كلباء والبرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر الذي تم الاستغناء عنهما عقب الجولة الثانية للدوري.

ولم يتحدد المدرب البديل الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الأيام المقبلة ولو بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد، فيما دخل البرتغالي ريكاردو سابينتو مدرب براغا،دائرة الترشيحات وأشارت وسائل إعلام برتغالية أن الوحدة قدم عرضاً للمدرب لتولي قيادة «العنابي» بديلاً لشتاين.

وتسبب تعرض الوحدة لخسارتين في 3 مباريات بالدوري في إقالة شتاين،إذ خسر مع «العنابي» أمام الفجيرة 0 - 1، بالجولة الأولى،وحقق انتصاراً ثميناً على الجزيرة 3-2 في الجولة الثانية، وخسر في الجولة الثالثة 3 - 4 من بني ياس.

وتباينت ردود أفعال جماهير الوحدة على قرار إقالة شتاين، واعتبر البعض أن المدرب لا يتحمل المسؤولية كاملة في خسارة الفريق مباراتين في الدوري وأن الفريق واجه سوء توفيق خاصة في مباراته الأخيرة أمام بني ياس، مشيرين إلى أن المدرب حاول توظيف الأسماء المتواجدة بالفريق في حدود العناصر المتاحة لديه، فيما حمل البعض شتاين المسؤولية، لافتين إلى أن المدرب لم يضع بصمة واضحة على الفريق منذ توليه المهمة.

وكان الوحدة تعاقد مع شتاين بتوصية من المدير الفني السابق للفريق الهولندي هينك تين كات، وقاد المدرب الفريق في 8 مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري وكأس الخليج العربي، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مواجهات.