مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب الوطني

المصدر: أبوظبي ـــ محمد محسن

تربع الدولي علي مبخوت "ايقونة" نادي الجزيرة والمنتخب الوطني على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخب الوطني، ورفع رصيده إلى 54 هدفاً، متفوقاً على "الأسطورة" عدنان الطلياني 53 هدفاً.

وتوهج مبخوت كعادته بتسجيله 5 أهدف في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وآسيا 2023، مسجلاً هدفين في مرمى ماليزيا، وهاتريك في شباك إندونيسيا، واضعاً الأبيض الإماراتي في صدارة مجموعته، كما تقاسم صدارة التصفيات الجارية حالياً برصيد 5 أهداف برفقة الإيراني كريم انصاري، والصيني تشانج ياي.

ولاقى "الطلياني الصغير" إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الجماهير والإداريين والمحليين الرياضيين، مباركين هذا الإنجاز التاريخي للاعب استثنائي تخطى الحواجز ورسم البهجة والسعادة على وجوه الجميع.