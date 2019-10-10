مارفيك: راض تماماً عما تحقق والتزام اللاعبين ممتاز

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الهولندي فان بيرت مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول، عن سعادته بالفوز الكبير بخمسة أهداف نظيفة على منتخب إندونيسيا، وصدارة المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا لكرة القدم 2023.

وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لدينا فريق جديد بنسبة 50 %، ونجحنا في تحقيق الفوز في مباراتنا الثانية في التصفيات، وأنا راض تماماً عما تحقق الآن، وأشياء كثيرة مما توقعتها من اللاعبين نفذوها في أرضية الملعب، خاصة الانضباط تجاه قرارات الحكم، وكنا مسيطرين طوال المباراة، والشوط الأول، كان ينقصنا القرار في الثلث الأخير، وسجلنا هدف واحد فقط، وفي الشوط الثاني، سجلنا 4 أهداف، رغم أن عدد الفرص التي لاحت لنا هي نفس الفرص في الشوط الأول".

وعن الفارق الذي صنعه عمر عبد الرحمن "عموري" وأحمد خليل، بعد مشاركتهما في الشوط الثاني، أضاف: "مباراة تايلاند ستكون مختلفة، وأنا راض عن جميع اللاعبين بشكل عام، بمن فيهم هذان اللاعبان، وبدأنا الإعداد من الآن لمباراة تايلاند، وراض عن تلك التحضيرات".

وأوضح: "لدينا لاعبين صغار السن، وأرضية مباراتنا مع ماليزيا كانت سيئة وصعبت من أداءهم، وعلينا اللعب تحت أي ظروف، وتحسين المستوى باستمرار، وأنا بصفة عامة سعيداً بما يقدمه المنتخب حتى الآن، وسعيد بكل اللاعبين الدوليين، بما فيهم علي مبخوت وأحمد خليل، وكل اللاعبين لدي مهمين للفريق، وحتى في الشق الدفاعي، قدم اللاعبين كل الأدوار المطلوبة منهم داخل أرض الملعب، وهناك التزام واضح من الجميع بالمهام المطلوبة".

وأختتم المدرب الهولندي، قائلاً: "اعتقد أن اللاعبين الشباب يحتاجون مثل تلك المباريات لإبراز ما لديهم من إمكانيات، وهذا يضعني بحيرة ضرورة منح الفرصة للشباب، وفي نفس الوقت السعي إلى تحقيق الانتصارات".