مسفر: الأبيض ظهر بمستواه الحقيقي آخر 20 دقيقـة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد المدرب المواطن عبد الله مسفر أن منتخبنا الوطني ظهر بمستواه الحقيقي أمام نظيره الإندونيسي آخر 20 دقيقة، مشيراً إلى دخوله في المباراة كان بطيئا ومتأخراً نوعا ما، رغم سيطرته في بعض الفترات على مجريات الشوط الأول.

وقال مسفر في تحليله لأحداث المباراة التي حسمها الأبيض بخماسية نظيفة:" الشوط الأول جاء ضعيفاً وافتقد فيه لاعبونا الحماس والنقطة الإيجابية الوحيدة التي سجلناها هي الهدف الأول الذي تحقق في توقيت جيد وفتح الطريق امام منتخبنا للتحكم بشكل واضح في الشوط الثاني".

وتابع مسفر "إن الأبيض استفاد من خطأين قاتلين للمنتخب الإندونيسي سجل منهما الهدفين الأول والثاني قبل أن يفرض بعد ذلك سيطرته على مجريات الشوط الثاني بفضل دخول عموري الذي سهل عملية انتقال الكرة وأوجد إيجابية أكثر في أداء المنتخب وكان مؤثراً من ناحية الأداء الهجومي التحكم في الكرة، وهو ما يؤكد الإضافة القوية للاعبي الخبرة"

وأضاف مسفر: " إن التغييرات التي أجراها المدرب مارفيك على التشكيلة كانت صائبة سواء بدخول عموري أو أحمد خليل أو طارق أحمد لتجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة منتخب تايلند المقبلـة، كما ساهموا بشكل فاعل في تحقيق الفوز العريض للأبيض".

وختم مسفر: "في أخر 20 دقيقة أظهر منتخبنا الوطني شكله الحقيقي والنتيجة منطقية وعادلة وأتمنى أن يستمر على هذا الأداء في بقية المشوار"