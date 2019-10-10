منتخبنا يكتسح إندونيسيا بخماسية ويتصدر المجموعة السابعة

المصدر: دبي- ايهاب زهدي - تصوير سالم خميس

حصد منتخبنا الوطني، نقاط مباراته مع ضيفه منتخب إندونيسيا، بالفوز بخمسة أهداف دون مقابل مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جرت على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسجل أهداف منتخبنا خليل إبراهيم في الدقيقة 41، وعلي مبخوت، 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 51 و63 من ركلة جزاء و72، وطارق أحمد في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، ليرفع "الأبيض" رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على مستضيفه منتخب ماليزيا 2-1، وتصدر المجموعة السابعة، بفارق 3 نقاط، عن صاحب المركز الثاني، منتخب تايلاند الذي يحل عليه منتخبنا ضيفاً يوم الثلاثاء المقبل.

في حين، ما يزال منتخب إندونيسيا يتشارك مع ماليزيا المركز الأخير بدون نقاط، وجاء منتخب فيتنام ثالثاً برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن تايلاند، وذلك بعدما حقق منتخب فيتنام الفوز على ضيفه منتخب ماليزيا بهدف وحيد اليوم الخميس أيضاً، على ملعب استاد ماي دينه في هانوي.

جاءت مباراة منتخبنا وإندونيسيا من جانب واحد، وسيطر "الأبيض" عليها تماماً، بعدما مالت السيطرة لمنتخبنا في الشوط الأول، وشكل خطورة كبيرة على المنتخب الإندونيسي، بعدما حاصره بمنتصف ملعبه، فيما حاول الإندونيسيون، الاعتماد على الهجمات المرتدة، والتي لم تشكل أدنى خطورة على مرمى "الأبيض".

ومع مرور الوقت، ازداد التكتل الدفاعي الإندونيسي قوة، ولم تجدي مفاتيح لعب "الأبيض" في إيجاد ثغرة لاختراق تحصينات الخط الخلفي، حتى أنه لم تكن هناك فرصة حقيقية على المرمى.

وارتكب حارس إندونيسيا أكثر من خطأ كارثي في الدقائق الأخيرة، ومن إحداها استفاد لاعبنا خليل إبراهيم، من سقوط الكرة من بين يديه، ليكملها في المرمى في الدقيقة 41، منهياً الشوط الأول بتفوق "الأبيض".

وحاول منتخب إندونيسيا تطوير الأداء الهجومي مطلع الشوط الثاني، إلا أن التفوق الدفاعي لمنتخبنا حال دون وجود أي خطورة على مرمانا، وتمكن علي مبخوت من تعزيز تقدمنا بهدف ثاني في الدقيقة 51.

وسدد مبخوت قذيفة في الدقيقة 61، وارتدت الكرة من العارضة وسط ارتباك من مدافعي إندونيسيا، ولمست الكرة يد أحد المدافعين، لتحتسب ركلة جزاء وأحرز منها مبخوت في الدقيقة 63، الهدف الثالث لمنتخبنا.

ونظم "الأبيض" هجمة سريعة وصلت فيها الكرة إلى مبخوت، ليراوغ الحارس الإندونيسي، ويضع الكرة في المرمى مسجلاً الهدف الرابع لمنتخبنا، والشخصي الثالث للاعب في المباراة "هاتريك" في الدقيقة 72، وأضاع البديل أحمد خليل، فرصة تسجيل هدف خامس في الدقيقة 80.

وسدد خليل كرة قوية في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وارتدت من يد الحارس، لتجد طارق أحمد الذي وضعها في الشباك محرزاً هدف خامس لمنتخبنا الوطني الأول.