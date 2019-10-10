العنبري: صعود 4 فرق يعزز من فرص الشارقة في التأهل

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه تنتظره مواجهة مهمة أمام منافسه الوصل، مشيراً إلى أن نظام مسابقة كأس الخليج العربي الذي يسمح بصعود 4 فرق للدور التالي يجعل فرص الشارقة في التأهل قائمة.

ويحل الوصل ضيفاً على الشارقة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لكأس الخليج العربي.

وقال العنبري: "بالرغم من خسارتنا لجولتين إلا إن فوزنا في المباراة الأخيرة أعادنا مجدداً للمنافسة، لافتاً إلى غياب الرباعي الأجنبي والمواطنين الدوليين لظروف مشاركتهم من منتخبات بلادهم، بالإضافة إلى استمرار غياب سيف راشد للإصابة".

وأضاف العنبري : "الوصل يمتلك تاريخاً ومواجهته لن تكون سهلة، لكن ثقتي كبيرة في لاعبي الشارقة وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة".