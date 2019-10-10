مدرب العين يؤكد عودة كايو ومحمد وفايز أمام النصر

المصدر: البيان الرياضي

أكد الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين، عودة كل من المهاجم البرازيلي كايو كانيدو، والمدافعين محمد أحمد، ومحمد فايز في مباراة الفريق غدا أمام النصر على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال ليكو"إن محمد أحمد أظهر تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية وهو جاهز للعب كما وضح من خلال مشاركته في التدريبات الأخيرة، كما عاد البرازيلي كايو كانيدو، بعد غياب امتد ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة وهو لاعب مهم وأنا سعيد بعودته".

أما بالنسبة للاعب محمد فايز يوضح ليكو " محمد فايز شارك خلال الحصص التدريبية الأخيرة بعد غياب استمر لفترة طويلة ونأمل أن يعود لصفوف الفريق في هذ المباراة فهو يتمتع بالمهارات والخبرة الطويلة بما يمكنه من تعزيز قوة الفريق ومساعدته في تحقيق النتائج الإيجابية".