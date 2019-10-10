بوقرة : مباريات الكأس فرصة لإشراك البدلاء

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة جاهزية فريقه لمباراة حتا يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من مسابقة كأس الخليج العربي لحساب المجموعة الأولى مشيراً إلى أن مباريات الكأس بمثابة فرصة لإقحام البدلاء واللاعبين صغار السن الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في الدوري، مطالباً لاعبي الذئاب بضرورة التركيز والحذر أمام فريق حتا.

وأشار إلى أنه وجه عدداً من النصائح للاعبين الصغار مواليد 97 الذين يمثلون مستقبل وأمل فريق الفجيرة في قادم المواسم لافتاً إلى أن اللعب في الدوري يمر عبر هذه المسابقات ولابد من إثبات الذات والتركيز واستغلال مثل هذه الفرص التي لا تتكرر .

وفيما يتعلق بالغيابات أشار بوقرة إلى اكتمال صفوف الفريق بعد تعافي البرازيلي جوناثان وعودة المدافع هلال سعيد للتدريبات كما ألمح المدرب إلى احتمالية وصول اللاعب الليبري غداً بعد المشاركة مع منتخب بلاده أفريقياً .

وسيقوم بوفرة بوضع التشكيل المناسب لمباراة حتا معرباً عن أمله في استغلال اللاعبين لظروف مباراة الإعصار التي تقام على ملعب الفجيرة لأول مرة هذا الموسم ضمن مسابقة كأس الخليج العربي.