الوحدة يقيل شتاين وسابينتو مرشحاً لتدريب العنابي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قررت إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة إقالة الهولندي موريس شتاين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد مرور 3 جولات من عمر دوري الخليج العربي.

وخسر الوحدة مباراتين من أصل 3 مباريات لعبها في دوري الخليج العربي منذ بداية الموسم بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام الفجيرة بهدف نظيف، وفاز في الجولة الثانية على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما كانت الخسارة الثالثة أمام بني ياس 3-4 في الجولة الثالثة من عمر المسابقة ليتخذ النادي قراره بإقالة المدرب.

ولم يتحدد بعد البديل الذي سيتولى قيادة الفريق خلال الأيام القليلة القادمة ولو بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد، وإن كانت تقارير أشارت إلى أن الوحدة قدم عرضاً للمدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو مدرب فريق براغا البرتغالي لتدريب الفريق، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن البديل خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعد شتاين الضحية الثالثة من المدربين في دورينا بعد إقالة الإيطالي فيفياني مدرب اتحاد كلباء، وكايو زاناردي مدرب النصر.