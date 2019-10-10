«فيراري» يثير ضجة وسط «العيناوية»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أثار المصري الناشئ شادي رضوان الملقب بـ«فيراري» نظراً لسرعته الكبيرة، والذي اختارته مجلة «ذا غارديان» البريطانية ضمن أفضل 60 موهبة صاعدة بالعالم، ضجة وسط أنصار العين بعد أن ربطته تقارير إعلامية بالنادي، مشيرة إلى أنه أصبح قريباً من الانضمام لصفوف الزعيم بفئة المقيمين، وتباينت ردود الأفعال من قبل جمهور العين في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض للصفقة المرتقبة، وبينما أثنى المؤيدون على موهبته وحاجة الفريق البنفسجي له خصوصاً وهو يلعب في مركز الجناح، برر آخرون رفضهم بضرورة إتاحة الفرصة للمواهب من أبناء النادي في الأكاديمية والمدارس العيناوية، والاكتفاء باللاعبين الحاليين بفئة المقيمين، ويلعب رضوان بفريق النادي الأهلي تحت 21 سنة.