الملا ودرويش في القائمة الدولية للحكام

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أقر القائمة الدولية الجديدة للحكام للفترة المقبلة، وشملت تعديلين بضم الموهوب أحمد عيسى درويش أحد المواهب الواعدة في الاتحاد الآسيوي والذي تعول عليه لجنة الحكام للمشاركة في مونديال 2026، وسيحل بديلاً عن حمد علي يوسف الذي اعتزل التحكيم الدولي مؤخراً. كما تضم القائمة الجديدة حكم الدرجة الأولى يحيى الملا بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال الفترة الماضية وسيحل بديلاً عن الحكم الدولي سلطان عبدالرازق، وسيتم اعتماد القائمة الجديدة التي ستضم إلى جانب هؤلاء حكام الساحة محمد عبدالله وعمار الجنيبي ويعقوب الحمادي وعمر آل علي وعادل النقبي من أجل اعتمادها والعمل بها خلال الفترة المقبلة.