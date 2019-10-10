الإمارات تتزعّم المجموعة الأولى في «شاطئية القارات»

المصدر: دبي - عدنان الغـربي

وضعت قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي، وتقام فعالياتها من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل، منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيطاليا واليابان وإسبانيا، فيما جاءت روسيا على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات المكسيك وإيران ومصر.

أقيمت مراسم القرعة ظهر أمس، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد العور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري، والإسباني ميشيل سالغادو نجم ريال مدريد السابق. وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

شكر

ووجه سعيد حارب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الشكر إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم على تعاونه المستمر لإنجاح الحدث، كما رحب بوفد لجنة الكرة الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والإعلاميين وقال: نحن سعداء بتنظيم النسخة التاسعة من بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية التي ينتظرها الجمهور بشغف كل عام، كما أننا نفخر بأن تكون دبي موطناً لبطولات الشاطئية وبالأخص هذه البطولة العالمية التي نعتبرها منتجاً وطنياً خالصاً كونها ولدت بفكرة إماراتية عملنا على تنظيمها سنوياً بالتعاون مع لجنة الشاطئية في «فيفا» واتحاد الإمارات منذ عام 2011. وأضاف: باتت كأس القارات من أهم الأحداث العالمية في كرة القدم الشاطئية، حيث تواصل استقطاب أكبر المنتخبات العالمية من بينها منتخب روسيا الفائز باللقب ثلاث مرات ومنتخبات إيران، إسبانيا، المكسيك، إيطاليا، اليابان، مصر، ومنتخبنا الوطني.

متابعة

وواصل، البطولةتشكل إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية، لأنها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم وتستقطب سنويا العديد من الزوار، وأضاف: يسرنا أن نعلن أن البطولة ستقام مرة أخرى في كايت بيتش بشارع جميرا للعام الثاني على التوالي.

دعم

من جهته، قال محمد بن هزام: وضعتنا القرعة في مجموعة قوية على جانب إيطاليا واليابان وإسبانيا، ونتمنى أن يثبت منتخبنا نفسه في البطولة، موضحاً، أن اتحاد الإمارات بصدد الإعداد لإطلاق دوري لكرة قدم الشاطئية خلال الموسم الحالي.