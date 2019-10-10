تعديلات على مواعيد مباريات الجولتين 5 و9 من الدوري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تعديل تواريخ وتوقيت بعض مباريات الجولتين الخامسة والتاسعة من دوري الخليج العربي بعد إجراء قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي يمثل الدولة فيها ناديا الجزيرة والوصل. وقد تم اعتماد المواعيد المقررة بعد الاتفاق عليها خلال الاجتماع التنسيقي بعد القرعة بموافقة الأندية والاتحاد العربي لكرة القدم والاتحادات المعنية.

وتم تأجيل مباراة الظفرة والوصل في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، والتي كانت مقررة في 24 من أكتوبر إلى 27 من أكتوبر في السادسة والربع مساءً على ملعب حمدان بن زايد، نظراً لارتباط الوصل بمواجهة شقيقه الاتحاد السعودي في 23 من أكتوبر الجاري. بينما تم تأجيل مباراة الجزيرة واتحاد كلباء والتي كانت مقررة في 24 من أكتوبر إلى 27 أكتوبر في التاسعة مساءً على استاد محمد بن زايد لارتباط الجزيرة بمواجهة الإسماعيلي المصري يوم 23 من الشهر ذاته.

أما الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي فتشهد تأجيل مباراة الجزيرة والفجيرة، والتي كانت مقررة في 28 نوفمبر إلى يوم 29 نوفمبر في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً على استاد محمد بن زايد، حيث يواجه الجزيرة نادي الإسماعيلي المصري إياباً في 26 نوفمبر. وتم تعديل موعد مباراة بني ياس وحتا التي كانت مقررة في الثامنة و45 دقيقة من مساء 28 نوفمبر إلى السادسة من مساء اليوم نفسه على استاد بني ياس. على أن تقام مباريات الفرق في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً في اليوم التالي لمبارياتهم في مسابقة دوري الخليج العربي في التوقيت نفسه المحدد سابقاً في جدول المسابقة.