وليد عباس: رغبتنا قوية في تحقيق الفوز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد وليد عباس، قائد منتخبنا الوطني، أن اللقاء أمام إندونيسيا سيكون صعباً، خاصة أن المنافس سيخوض المواجهة بعدما مُني بخسارتين في الجولتين السابقتين، وتابع قائلاً: «هذه المباراة الأولى لنا على أرضنا وبين جماهيرنا، ولا بد أن نسعى لضمان تحقيق الفوز ونيل العلامة الكاملة والوصول إلى النقطة السادسة».

وعن دوره بصفته لاعباً ذا خبرة وقائداً للمنتخب في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار، أوضح وليد عباس قائلاً: «فخور دائماً بارتداء قميص المنتخب، وحمل الشعار يعتبر مسؤولية كبيرة، وأنا عنصر في هذه المجموعة، ومن الاعتزاز الكبير أن نكون، بصفتنا لاعبين أصحاب خبرة، سنداً للاعبين الصغار أو الواعدين». وختم قائلاً: «يجب أن ندرك أن المباراة ستكون صعبة، وأن كرة القدم اليوم لم يعد يوجد فيها مباراة سهلة».