مارفيك: سنفرض أسلوبنا

أكد مدرب منتخب الإمارات الهولندي مارفيك، جاهزية الأبيض لخوض مباراته مساء اليوم أمام المنتخب الإندونيسي لحساب الجولة الثانية للتصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «أحترم المنتخب الإندونيسي ولا أستهين به نهائياً، ويجب علينا أن نلعب بأسلوبنا الخاص بنا، الذي تدربنا عليه في المعسكرات القليلة الماضية سواء كانت النمسا في البحرين أو المعسكر الحالي بدبي، وكنت أفضل أن تكون مدة المعسكرات أطول لكي نتمكن من تدريب اللاعبين على أسلوب اللعب الذي نعتمد عليه حالياً».

وعن تحدي مدرب إندونيسيا يرد مارفيك بأن: «حديث المدرب يعتبر حديثاً طبيعياً فكل مدرب يأتي للفوز ولا شيء سواء، ولكنه لن يؤثر على معنويات لاعبي فريقي أو يزيدها وكذلك لا يقللها، مضيفاً: «سنلعب بأسلوبنا كما ذكرت آنفاً وبشكل عام بدأنا الاستعداد للمباراة عقب نهاية مباراة ماليزيا، وأنا أرى المنافس الإندونيسي منتخباً جيداً ويملك لاعبين مميزين، لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به خلال المباراة وأعتقد أنهم غير محظوظين في المباراتين اللتين خسرهما بعد تقدمهم خصوصاً في مباراة ماليزيا وفي تايلاند خطفت منهم المباراة في نهايتها».

ورداً على سؤال يتعلق بعدم استدعاء لاعب الوحدة والأبيض السابق إسماعيل مطر أوضح مارفيك: «في المؤتمرات الصحافية لا أناقش أبداً لماذا لم نختر لاعباً بعينه أو استدعاء آخر تم اختياره، ولدي الثقة التامة في جميع اللاعبين بقائمتي والتي تضمنت تسعة لاعبين شباب».

وامتدح الهولندي قدرات لاعب منتخب الإمارات عمر عبد الرحمن وقال: «هو لاعب استثنائي، وتطور كثيراً في الفترة الماضية، حيث كان معنا في معسكر البحرين وكنا حذرين من إشراكه قبل أن يلعب في ناديه وحالياً لعب دقائق أكثر في المباريات الماضية مع الجزيرة وهو الآن جاهزاً بنسبة 90%».

وأعرب مدرب الأبيض عن سعادته بعودة اللاعب أحمد خليل الذي كانت لديه ظروف خاصة حالت دون انضمامه للمنتخب في الفترة الماضية: «أنا سعيد بعودته فهو لاعب كبير يقدم الإضافة المطلوبة للمنتخب».

ونفى مارفيك أن يكون عدم تسجيل مهاجمي الأبيض في دوري الخليج العربي بعد انقضاء ثلاثة أسابيع منه يقلقه قائلاً: «شيء طبيعي أن يسجل المهاجمون أحياناً وألا يسجلوا في أوقات أخرى، ولكنني أراه أمراً ليس مقلقاً ولا أمنحه أكثر من حجمه ويزيد عندما تتحدث عنه وسائل الإعلام»، ووجه المدرب مارفيك الدعوة للجماهير لحضور مباراة اليوم ودعم اللاعبين.