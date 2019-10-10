ماكمنمي: نواجه منافساً قوياً وهدفنا الفوز

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد مدرب منتخب إندونيسيا الأسكتلندي سايمون ماكمنمي أن مباراة اليوم أمام منتخب الإمارات قوية وصعبة، معللاً ذلك بكون منتخب الإمارات فريقاً كبيراً وعريقاً، ولديه جهاز فني على مستوى عال من الخبرة بالكفاءة ولاعبون يمزجون بين حيوية الشباب وخبرة الكبار، ومع ذلك أعلن المدرب التحدي لنفسه كونه مدرباً ولفريقه، مؤكداً سعيهم لتحقيق الفوز من أجل تعويض الخسارة أمام ماليزيا وتايلاند.

وقال مدرب إندونيسيا: «حاولنا تدارك أخطاء الفترة الماضية ونعمل على إعداد أسلحتنا التي سنخوض بها المباراة، ودرسنا منافسنا بشكل جيد وتعرفنا على طريقه لعبه ومواطن القوة والضعف بالفريق، ولعل من أبرز ما ركزنا عليه الفترة الماضية جماعية الأداء، والتي ستساعدنا في الظهور الطيب، لكي نحسن التعامل مع المنافس خلال المباراة بما يساعدنا على تحقيق الفوز».

وعن سر تعرض الفريق لخسارتين خلال المباراتين الماضيتين يقول مدرب إندونيسيا: «لكل مباراة ظروفها قدمنا أداء جيداً أمام ماليزيا ولكن ظروف المباراة التاريخية ضغطت اللاعبين، وأمام تايلاند أدينا ولم نوفق، عموماً نحن استفدنا من دروس المباراتين، وجاهزون للقاء الإمارات اليوم بطموحات كبيرة، وقد حضرنا ووضعنا هدفاً من أجل تطوير كرة القدم الإندونيسية، وأنا هنا أطالب لاعبينا بالاستمتاع بالمباراة، وأن يدرك كل فرد منهم حجم التحدي، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا وسنحاول القتال من أجل الحصول على أفضل الممكن.

وعاد المدرب الأسكتلندي ليناور، حين أشار إلى أن: «المهمة صعبة باللعب في مواجهة منتخب الإمارات، وهذا ما يصعب المهمة بالنسبة لي كوني مدرباً، خوصاً أننا نمضي فترة قصيرة مع اللاعبين على أرض الملعب، بخلاف العمل في الأندية، لكن في ظل التغييرات والظروف التي يعيشها منتخب الإمارات، أعتقد أن اليوم هو الفرصة المناسبة لنا من أجل الفوز على المنتخب الإماراتي، وقال علينا استخدام كل الأسلحة الفنية التي لدينا، وأعتقد أن كل منتخب يمتلك الفكرة الكافية عن المنافس، وهذا ما سيجعل من اللقاء تحدياً خاصاً».