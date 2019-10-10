النصر يساند الأبيض بـ1000 تذكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلاقاً من إيمان نادي النصر بأن دعم منتخبنا الإماراتي يعد عملاً وطنياً، وحرصاً على مساندة منتخبنا الوطني وتشجيعاً له، قررت إدارة نادي النصر شراء 1000 تذكرة لمباراة الأبيض مع نظيره منتخب أندونيسيا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2020، والمقرر إقامتها اليوم في الساعة الثامنة مساءً على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وفي السياق ذاته، دعا نادي النصر، الجماهير الإماراتية بصفة عامة وجماهير العميد بصفة خاصة، إلى الحضور وملء مدرجات استاد آل مكتوم، لشحذ همم لاعبي الأبيض الإماراتي الذين يحملون لواء الوطن في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل، مؤكداً أن النادي سيعمل على توفير كل سبل الراحة لجميع الجماهير للاستمتاع باللقاء.