الاتحاد الآسيوي يبرز عودة أحمد خليل لــ"الأبيض"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير خاص عبر موقعه الرسمي، إلى عودة عدداً من النجوم العائدين إلى صفوف منتخبات بلادهم استعداداً لخوض مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأختار الاتحاد الآسيوي، المهاجم أحمد خليل لاعب منتخبنا الوطني الأول، واحداً من هؤلاء النجوم، وأشار إليه مؤكداً أن خليل، من أبرز المهاجمين في قارة آسيا، وغاب عن منتخبنا الوطني في مباراة الجولة الثانية أمام ماليزيا، والتي شهدت تحقيق الفوز 2-1 في كوالالمبور.

وأوضح الاتحاد القاري، أنه مع عودة أحمد خليل، فإن القوة الضاربة لمنتخب الإمارات، ستكتمل مع وجود الهداف علي مبخوت، وصانع الألعاب المميز عمر عبد الرحمن "عموري".

وتضمن التقرير نجوم آخرين، ومنهم السوري عمر خريبين، والعراقي علاء عبد الزهرة، واللبناني مهدي خليل، والسعودي محمد البريك، والكويتي عبد الله البريكي.