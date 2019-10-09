النصر يساند الابيض بـ 1000تذكرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قررت إدارة نادي النصر شراء 1000 تذكرة لمباراة الأبيض مع نظيره منتخب أندونيسيا، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2020، والمقرر إقامتها غداً على إستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك انطلاقاً من إيمان نادي النصر بأن دعم منتخبنا الإماراتي يعد عملاً وطنياً، وحرصاً على مساندة منتخبنا الوطني وتشجيعاً له.

وفي السياق ذاته، دعا نادي النصر، الجماهير الإماراتية بصفة عامة وجماهير العميد بصفة خاصة، إلى الحضور وملء مدرجات إستاد آل مكتوم، لشحذ همم لاعبي الأبيض الإماراتي الذين يحملون لواء الوطن في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.

مؤكداً أن النادي سيعمل على توفير كل سبل الراحة لجميع الجماهير للاستمتاع باللقاء.