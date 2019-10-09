كلباء يتفق مع المدرب البرازيلي خورخي داسيلفا

المصدر: كلباء-محمد فضل

يصل غداً الخميس المدرب البرازيلي خورخي داسيلفا " 57 عاماً " لإكمال تعاقده رسمياً مع اتحاد كلباء خلفاً للإيطالي المقال فابيو فيفياني.

وتم الاتفاق بين إدارة كلباء والمدرب الجديد على كل الشروط وفي انتظار التوقيع الرسمي للمدرب، الذي سبق له الإشراف على عدد من الفرق العربية والخليجية على رأسها بني ياس الإماراتي موسم 2013، والذي انتقل منه إلى النصر السعودي الذي حقق معه بطولة دوري المحترفين 2015

وكانت إدارة كلباء قد شكلت لجنة فنية قبل أيام للتعاقد مع المدرب الجديد، وقامت اللجنة التي ترأسها محمد اليماحي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء بدراسة عدد من السير الذاتية لمدربين عرب وأجانب، من بينهم الارجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي السابقة الذي غالى في مطالبه المالية إلى جانب مدرب بني ياس السابق الكرواتي كرونسلاف جوريتش.