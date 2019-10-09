مارفيك: نحترم منافسنا وسنفرض أسلوبنا

المصدر: دبي- العوضي النمر

رد مدرب منتخبنا الوطني فإن مارفيك على تصريحات مدرب إندونيسيا بقوله إن هذا كلام يقال عادة في المؤتمرات الصحفية من بعض المدربين ونحن نحترم منافسنا ولا ننظر لنتائجه الماضية ونركز على تقديم أداء قوي مع فرض سيطرتنا على المباراة من أجل تحقيق الفوز.

وتمنى مارفيك إتاحة وقت أطول أمامه خلال المعسكرات والتحضيرات لحاجة اللاعبين لمزيد من العمل والمران والتعود على خطة اللعب وهي عادة تحتاج فترات وقت طويلة، وقال مارفيك إن الفريق تعرض لبعض الإصابات وتم استدعاء لاعبين بدلاء وأكد أن جاهزية عموري وخليل اقتربت من 90%وانهما من العناصر المفيدة للفريق بحكم خبراتهما وموهبتهما.

وتمنى مارفيك ان تكون الدافعية هي شعار اللاعبين دائما من أجل تحقيق الفوز .. وتمنى تواجد جماهيري كبير في مباراة اليوم لكي يكون حضورهم حافز للاعبين.