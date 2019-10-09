مدرب إندونيسيا يعلن التحدي ويهدد بالفوز على الأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد مدرب منتخب إندونيسيا سايمون أن مباراة اليوم أمام منتخب الإمارات قوية وصعبه كون منتخب الإمارات فريق كبير وعريق ولديه جهاز فني على مستوى عال من الخبرة بالكفاءة ولاعبون يمزجون بين حيوية الشباب وخبرة الكبار، ومع ذلك أعلن التحدي لنفسي كمدرب وفريق حيث نسعي لتحقيق الفوز من أجل تعويض خسارتنا أمام ماليزيا والفلبين.

وقال مدرب إندونسيا انتا حاولنا تدارك أخطائنا خلال الفترة الماضية ونعمل على إعداد اسلحتنا التى سنخوض بها المباراة، وقد درسنا منافسنا بشكل جيد وتعرفنا على طريقه لعبه ومواطن القوة والضعف بالفريق ولعل من أبرزها التركيز علي جماعية الأداء و التى ستساعدنا في الظهور الطيب، لكي نحسن التعامل مع الفريق خلال المباراة بما يساعدنا علي تحقيق الفوز.

وعن سر تعرض الفريق لخسائر خلال المباراتين الماضيتين، يقول مدرب إندونسيا لكل مباراة ظروفها قدمنا أداء جيد اماما ماليزيا ولكن ظروف المباراة التاريخية ضغطت اللاعبين وأمام تايلاند أدينا ولم نوفق عموما نحن استفدنا من دروس المباراتين وجاهزون للقاء الامارات اليوم بطموحات كبيرة