البلوشي: امنحوا «المواطن» الثقة يهديكم الألقاب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد سليمان البلوشي مدرب دبا الحصن أن المدرب الوطني قادر على تحقيق التطلعات والطموحات بمسابقات أندية الهواة، مشيداً بخطوة تعاقد 5 أندية بالهواة مع مدربين مواطنين على رأسهم عيد باروت مدرب الإمارات، ومحمد الخديم مدرب دبا، ومحمد العجماني مدرب الذيد، وعبد الغني نوح مدرب مصفوت، إلى جانب البلوشي نفسه في دبا الحصن، مشيراً إلى أن المدرب الوطني طور كثيراً من مستواه الفني والعلمي وذلك سعياً للحصول على أرفع الشهادات سواء من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» أو من الاتحاد الآسيوي، موضحاً أن بعض المدربين الوطنيين يتحدثون أكثر من لغة، ولديهم قدر عالٍ من الثقافة والتعليم.

ظاهرة العنبري

كما أقر البلوشي بوجود مدربين متواجدين حالياً مؤهلين لتولي أندية بدوري المحترفين، مشيداً في الوقت نفسه بما حققه المدرب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة الذي توج بلقب الدوري في الموسم المنصرم وكأس السوبر، كما يتصدر حالياً ترتيب دوري الخليج العربي، وأشار البلوشي إلى أن المدرب الوطني متى ما أتيحت له الفرص لكي يبدع فإنه يقوم باقتناصها، مطالباً بالصبر على المدربين المحليين ومنحهم مزيداً من الصلاحيات وتوفير الإمكانات وبعدها تتم محاسبتهم على النتائج وحصد الألقاب ساخراً من عقدة «الخواجة» التي لاتزال متأصلة في بعض الأندية في وقت يتواجد فيه مدربون مواطنون على قدر كبير من الخبرة والدراية بخبايا الكرة المحلية وأسرارها.

تطور الحصن

كما عرج البلوشي للمستوى الجيد الذي يقدمه فريقه حالياً خلال مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة وتصدر دبا الحصن لفرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين، لافتاً إلى جاهزية فريقه هذا الموسم واستفادة لاعبيه من فترة المعسكر الخارجي ومن التجمع الداخلي، فضلاً عن التعاقدات الجيدة على المستويين المحلي والخارجي والتعاقد مع لاعبين أجانب من ذوي الإمكانات العالية والخبرات، مدللاً على ذلك باللاعب الخبرة رودريغو الذي قاد خورفكان للصعود في الموسم الماضي وأيضا البرازيلي رفائيل سانتياغو الذي يعتبر التعاقد معه «ضربة معلم» لإدارة دبا الحصن - على حد قوله-، حيث يتميز هذا اللاعب بإمكانات مهولة، قائلاً: أعتقد بأنه سيفيد الفريق كثيراً بجانب بقية اللاعبين المواطنين وأصحاب الفئات الأربع، مشيراً إلى انه سيحاول منح الفرصة والثقة لكافة لاعبي دبا الحصن من خلال الزج بهم ضمن مسابقة تمهيدي الكأس، وكذلك عندما يحين موعد دوري الأولى في نوفمبر المقبل والذي سيكون صعباً ومعقداً هذه المرة من خلال المستويات التي أظهرتها الفرق حتى الآن في تمهيدي كأس رئيس الدولة.