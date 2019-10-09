مسفر: احذروا المدرّب السمسار

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حذر المدرب المواطن عبد الله مسفر من التعاقد مع المدربين السماسرة، مؤكداً أن الصفقات التي تفوح منها رائحة السمسرة، سواء من المدرب أو غيره لن تنجح، كما أن الصفقات التي تعقدها الإدارة قبل تعاقدها مع المدرب وتفرضها عليه من الصعب أن تحقق النجاح، مشيرا إلى أن المدرب الذي يأتي من اجل تحقيق النجاح ستكون اختياراته موفقة، بينما الذي يسعى لمصلحة شخصية (تحصيل عمولة) سيكون اختياره فاشلا، وقال: يجب أن يكون الاتفاق حول الاختيارات بين الإدارة والمدرب.

وصرح مسفر أن كثرة تغيير المدربين يؤدي بالضرورة إلى تغيير اللاعبين الأجانب لأن كل مدرب يحمل معه رؤيته الفنية للفريق، مشيرا في هذا السياق إلى أن نادي الشارقة على سبيل المثال أكثر الفرق استقراراً على مستوى لاعبيه الأجانب ولولا رحيل مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز من تلقاء نفسه إلى الوصل لكان الفريق الوحيد الذي حافظ على لاعبيه، لأنه مستمرّ مع مدرّبه العنبري، وقال: المؤسف في هذا الموضوع أننا شهدنا في بعض الأوقات تغيير لاعبين أجانب قبل الانطلاقة وآخرين تم تغييرهم بعد جولة واحدة، بسبب انعدام الرؤية الفنية والاعتماد بعلى السماسرة وعلى فيديوهات قديمة في الوقت الذي يجب أن يكون الاختيار من الملعب.