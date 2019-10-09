زبيّر بيـة: أسباب عدة تمنع تألق الأجنبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

صرح زبيّر بية لاعب منتخب تونس سابقاً ومحلل قنوات أبوظبي الرياضية بأن هناك بعض التغييرات على مستوى اللاعبين الأجانب تفرض نفسها ولا تقبل النقاش فيها لأنهم لم يقدموا الإضافة المطلوبة واستمرارهم يشكل عبئاً على الفريق، في المقابل هناك تغييرات تسرّعت بشأنها الأندية لمجرّد أن اللاعب لم يظهر بمستوى جيد في مباراة أو مباراتين.

وأضاف: هناك عوامل خارجية يمكن أن تؤثر في أداء اللاعب مثلما حدث مع لاعب الوصل فابيو ليما الذي تراجع مستواه بسبب الضغط والعروض التي شتّتت تركيزه.

وأوضح زبيّر بية أن اللاعب الأجنبي يحتاج أن يكون مقنعاً في أدائه حتى يستمر سنوات في دوري الخليج العربي مثل الأرجنتيني تيغالي في الوحدة، وقال: أن تأتي بلاعب يهديك لقب الدوري من الموسم الأول له مثل البرازيلي ايغور كورنادو لاعب الشارقة، أمر جيد ومثال رائع للاختيار الصائب.

وأضاف: الأمر يصبح مقلقاً عندما تتعاقد مع لاعب في شهر أغسطس وتقرر الاستغناء عنه في شهر نوفمبر، قد نتفهم ذلك في حال الإصابة فقط.

وأكد زبير بية أن اختيارات بعض الأندية كانت سيئة على مستوى اللاعبين الأجانب مثل النصر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفرنسي يوهان كاباي الذي تم الاستغناء عنه يشارك أساسياً مع سانت إتيان الفرنسي، وأضاف: من الصعب أن تكون اختيارات النادي للاعبين الأجانب صائبة كلها، تسطيع أن تأتي بأسماء كبيرة ولكن نجاحها غير مضمون 100%.