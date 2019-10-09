منذر علي: غير المختصين يتخذون قرارات خاطئة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

صرح منذر علي لاعب الوصل سابقاً أن العديد من الصفقات تفشل لعدة أسباب من بينها اختيار اللاعبين من أشخاص غير مختصين أو اختيار لاعبين لا تتناسب طريقة لعبهم مع خطة الفريق أو لعدم تأقلم اللاعب مع مركزه والأجواء بشكل عام، مشيراً إلى أن الفريق الذي يحتاج صانع ألعاب يجب أن يتعاقد مع لاعب لهذا المركز وليس لاعباً في مركز الجناح وقال: هناك نوعان من المدربين، الأول يأتي للعمل ويبحث عن النجاح وآخر يأتي من أجل «البزنس» وبالتالي لن تكون اختياراته مناسبة للفريق بقدر ما تناسب مصلحته الشخصية.

وأوضح منذر علي أن الاستقرار الفني يسهل عملية الاختيار لأن المدرب المستمر على رأس عمله بإمكانه تحديد حاجة الفريق ونقاط الضعف وبالتشاور مع الإدارة يمكن أن يكون الاختيار سليماً.

وشدد منذر علي على ضرورة متابعة اللاعب قبل التعاقد معه، وقال: أغلب أنديتنا تبدأ في التفكير في البحث عن لاعبين نهاية الموسم وهي تفتقد ثقافة متابعة اللاعب قبل التعاقد معه في حين أن هناك برامج متطورة تمكنها من متابعة اللاعب في أي دوري في العالم وهو ما يسهل اتخاذ القرار 90%.