برمان: صيد الـ«غارودا» لن يكون سهلاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد أحمد برمان لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي العين، أهمية مباراة الغد أمام منتخب إندونيسيا الملقب بـ«غارودا» في التصفيات المشتركة، مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وأوضح برمان أن الجمهور يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في المباراة المقبلة، لأن الحضور الجماهيري المميز والتشجيع المتواصل يمنحان اللاعبين الحافز لتقديم أفضل ما لديهم، ويدفعهم لبذل كل الجهد الممكن، لإسعاد الجماهير الإماراتية.

وطالب برمان بضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بالـ«غارودا»، التي تعني طائر العنقاء الأسطوري، مشيراً إلى أن تذيله للمجموعة بعد خسارته لمباراتين لا يعني أنه ضعيف أو أنه سيكون صيداً سهلاً، مشدداً على ضرورة التعامل معه بالجدية اللازمة، مؤكداً أن التصفيات لا تزال في بدايتها ومن المبكر الحديث عن من يتصدر، كل المنتخبات لا تزال لديها فرصة كبيرة في التأهل من خلال هذه المجموعة، حيث تسعى جميعها للحصول على فرصة للمشاركة في النهائيات، ومن المؤكد أن المنافسة ستكون صعبة لذلك يجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ونقدم كل ما نملك لبلوغ هدفنا.